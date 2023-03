Aus dem Gasthof Drexl in Schondorf wird Shiro Sushi

Plus In den Räumen des "Gasthof Drexl" eröffnet Sabine Pfeiffer am 1. April das "Shiro Sushi". In Landsberg betreibt sie seit 2018 ein Lokal mit gleichem Namen.

Der Name Gasthof Drexl ist künftig passé – die Traditionsgaststätte wird künftig unter dem Namen ‚Shiro Sushi‘ Restaurant Terrasse Hotel ToGo firmieren. „Die Drexl-Schilder kommen weg, der Schriftzug am Haus wird aber bleiben und auch innen wird nicht viel verändert“, sagt Larisa Keller, die zusammen mit Sabine Pfeiffer Inhaberin der Shiro Sushi Ammersee GmbH ist.

Die Geschäftsführung des Betriebes teilen sich Kellers 20-jährige Tochter Vanessa Meyer und Sabine Pfeiffer. Noch türmt sich der Müll in der Zufahrt – Larisa Keller hat kräftig entrümpelt und viel geputzt, wie sie in der rustikal-gemütlichen Gaststube beim Besuch unserer Redaktion erzählt. Das Telefon klingelt oft, noch sind viele Absprachen mit Lieferanten nötig, damit es mit der Eröffnung am 1. April klappt. „Und ich warte händeringend auf den Elektriker“, seufzt die 43-Jährige, die 1997 als Kind mit ihren Eltern als Spätaussiedler aus Kasachstan nach Deutschland kam.

Neben einer Gebäudereinigungsfirma mit Spezialisierung auf Gastrobetriebe, die sie von ihren Eltern übernommen hat, betreibt Keller seit 2018 die Gaststätte ‚Shiro Sushi‘ in der Katharinenstraße in Landsberg. Mut und Unternehmergeist gehören dazu, einen solchen Schritt als Quereinsteigerin zu wagen, denn am Anfang gab es nur eine erste Idee. „Der Neffe meines Mannes kam aus Bulgarien zu Besuch. Er war dort Koch in einem Sushi-Restaurant. Ich kannte Sushi gar nicht, war aber nach einem Sushi-Abend mit seinen Kreationen ganz fasziniert davon“, erzählt Keller.

Lieferservice während der Corona-Pandemie verschaffte dem Shiro Sushi starkes Wachstum

So entstand die Idee zum Restaurant, der Neffe Radoslav Iliev ist heute Chefkoch im Shiro Sushi in Landsberg. Vor allem dessen Lieferdienst während der Corona-Pandemie bescherte dem Betrieb ein starkes Wachstum, die Belegschaft stieg, inklusive Aushilfen, auf 20 Personen an. „Die Küche wurde zu klein, um sie zu entlasten, habe ich mich auf die Suche nach einem zweiten Standort für Zubereitung und Auslieferung gemacht“, so Keller. Das Angebot für den Gasthof Drexl sei über die König-Ludwig-Brauerei gekommen, die auch eine neue Bar für den Saal zur Verfügung gestellt hat.

Larisa Keller, Vanessa Meyer und Sabine Pfeiffer (von links) sind die neuen Pächter des einstigen Gasthof Drexl in Schondorf. Foto: Christian Rudnik

Nach anfänglichen Bedenken, dass der Gasthof mit Hotel zu groß für ihr Vorhaben sein könnte, stimmte Larisa Keller dann doch einer Besichtigung zu, und dann war es „Liebe auf den ersten Blick“, wie sie sagt. „Ich habe mich gleich wohlgefühlt und wurde von den Schondorfern gut aufgenommen.“ Dank der großen Unterstützung ihrer Lieferanten sind die meisten Vorarbeiten inzwischen abgeschlossen: einige Küchengeräte wie Tiefkühl- und Kühlzelle, ein Konvektomat und ein Tisch für die Sushi-Zubereitung mussten angeschafft werden. Sushi wird in Schondorf Radoslav Kamenski zubereiten, der das Handwerk als Sous-Chef im Betrieb in Landsberg gelernt hat.

Neben dem Restaurant gehören auch zwölf Hotelzimmer zum Ensemble

Auch das restliche Personal ist bereits gefunden; insgesamt sieben Kräfte, allesamt aus dem Ausland angeworben, wird Keller für das Restaurant in Vollzeit beschäftigen und zwei, für das Hotel mit zwölf Zimmern, dazu Aushilfen. Die Küche ist täglich von zwölf bis 21 Uhr geöffnet, insgesamt bieten der Gastraum 60, der Nebenraum 40 und der Saal 160 Plätze. „Große Feiern sind bei uns herzlich willkommen und wir sind auch offen für Anfragen für Bälle, Krimidinner oder anderes“, sagt Keller.

Neben Sushi, für Schondorf wurden eigens 15 neue Kreationen entworfen, gibt es auch eine vielfältige deutsche und internationale Küche, die neben Klassikern wie Rouladen mit Spätzle auch asiatisches wie Chicken Biryani und mediterranes wie Linguine mit Trüffel, aber auch vegane Gerichte bereithält. Nachdem die Familie, neben Larisa Keller packen auch die beiden Töchter sowie ihr Mann Ivelin mit an, nur durch starken Zusammenhalt durch die Corona-Pandemie kamen, freut sich die Geschäftsfrau nun auf die neue Saison und zahlreiche Gäste in Hotel und Restaurant.