Aus dem Warteraum im Bahnhof Schondorf werden "Klangräume"

Die Sinne baumeln lassen sollen Besucherinnen und Besucher der Ausstellung "Klangräume" von Erwa.One im Schondorfer Bahnhof. Ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schondorf.

Die Ausstellung "Klangräume" von Erwa.One verwandelt den Warteraum vom Bahnhof Schondorf in Zusammenarbeit mit lokalen Musikern und der Gemeinde Schondorf in einen Klang- und Erlebnisraum, welcher einlädt die Sinne baumeln zu lassen. Bis Juni sind dekorative Arbeiten des Künstlers zu sehen. Ein umgebautes Klavier steht allen Besuchern zur Verfügung. Im Rahmen der Ausstellung finden an den Junisamstagen Jamsessions statt, zu denen alle willkommen sind.

Die Rauminstallation von Erwa.One legt die Basis für die Klangräume-Installation. Sein ornamentales Urban-Art-Konzept basiert auf Schablonen, welche durch Duplizierung komplexe geometrische Muster bilden. Unter dem Einfluss von Musik und Licht setzen sich die großformatigen Werke dabei zum Rhythmus der Klänge in Bewegung und wirken auf die Sinne der Besucher ein. Das Herzstück der Arbeiten sind zwei PVC-Planen von zwei Meter auf zwei Meter, welche speziell für die Ausstellung vom Künstler geschaffen wurden und nun zum ersten Mal präsentiert werden.

Das umgebaute Klavier in Zusammenarbeit mit Julian Serban aus Penzing ergänzt die Ausstellung. Farbenfroh und erfinderisch, aber Hauptsache partizipativ: Gemeinsam bauten die beiden für die Klangräume-Ausstellung ein elektronisches Klavier und erweiterten es um einige neue Klänge. Kulturell nimmt es dabei Bezug auf das Geschehen in den großen Bahnhöfen der europäischen Metropolen, wo Klaviere in den Wartehallen stehen und die Reisenden diese während ihrer Wartezeit spielen können.

Elektromusiker Sorocrean spielt exklusiv in der Klangräume-Ausstellung im Schondorfer Bahnhof

Unter der Woche wird die Ausstellung mit Klängen vom neuen Album des regionalen Elektromusikers Sorocean bespielt. Das Album "Vimana" ist ein einzigartiges Werk, das traditionelle Instrumente wie das Didgeridoo und das Theremin mit modernen elektronischen Klängen verbindet. Das Album ist auf Vinyl erschienen und bietet eine Klanglandschaft, die den Hörer auf eine Reise durch die Tiefen der elektronischen Musik entführt. Für die Klangräume-Ausstellung von Erwa.One gibt es das Album ganz exklusiv zu erleben.

Während der Ausstellung finden an jedem Samstag, beginnend mit dem 20. Mai, Lesungen und Jamsessions statt. Los geht es mit der Lesung "Wir Viecher" der Künstlergruppe ein-paar-künstler, bestehend aus Elke Jordan und Gregor Netzer, zusammen mit Adela und Leopold Ploner. Sie lesen menschliche Texte über Tiere – sie fanden keine Texte von Tieren über Tiere, aber schließlich "ist der Mensch ja auch bloß ein Viech". Dabei spannt sich der Bogen von Douglas Adams bis Stefan Zweig, von reiner Betrachtung bis zur Vermenschlichung, von echter Liebe bis zu tiefer Abwertung. Musikalisch werden sie dabei von einem Überraschungsgast unterstützt. Gespannt sind sie schon, ob es ihnen gelingt, das Publikum mit dem Vorlesen von mitgebrachten Texten und dem gemeinsamen Singen mitzunehmen. Für die musikalische Begleitung sorgt die Band The Abstract Truth Jazz.

Die Ausstellung ist von Juni an in der Winterhalle des Schondorfer Bahnhofs zu erleben. Der Raum ist täglich von 7 bis 19 Uhr frei zugänglich. (AZ)