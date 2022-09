Ammersee

Bauanträge sorgen in Schondorf für Diskussionen und Unmut

In der Bahnhofstraße in Schondorf sollen die Geschäfte erhalten werden. Deswegen verweigerte der Gemeinderat die Zustimmung zu einem eingereichten Antrag. Eine Ausnahme von der Veränderungssperre sollte die Umwandlung eines Yoga-Studios in zwei Wohnungen ermöglichen.

Plus Das Vorgehen eines Bauwerbers sorgt im Schondorfer Gemeinderat für Kritik. Ausnahme in der Bahnhofstraße wird abgelehnt. Debatte über Bebauung rund um die Kirche St. Anna.

Von Christian Mühlhause

In Schondorf ist die Kirche St. Anna ein wichtiger Bezugspunkt, wenn es um die Frage geht, wie hoch ein neues Gebäude gebaut werden darf. Ein Bauwerber hatte eine Idee, wie er die Höhenvorgabe einhalten und trotzdem mehr an Raumhöhe gewinnen kann. Das Echo darauf war in der vergangenen Gemeinderatssitzung geteilt. Sauer waren die Räte über das Vorgehen eines Bauwerbers in der Gartenstraße, und der Umbau eines Yoga-Studios zu Wohnungen in der Bahnhofstraße wurde auch wieder behandelt.

