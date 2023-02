BDS-Neujahrsempfang in Schondorf: Renaissance der Rentenanlagen

Vor rund 30 Unternehmerinnen und Unternehmern spricht VR-Bank-Chef Stefan Jörg in Schondorf über die weltpolitische Entwicklung im Finanzsektor.

Wie tickt die Volks- und Raiffeisenbank und was erwarten die Bank-Manager vom neuen Jahr? Dies und viele weitere Hintergründe zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Region standen im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs, der in den Räumen der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Schondorf stattfand. Die Selbstständigen am Ammersee, organisiert im BDS-Ortsverband Ammersee Nord-West, hatten zu dem Empfang eingeladen, an dem rund 30 Unternehmerinnen und Unternehmer aus den umliegenden Orten teilnahmen.

In seiner Funktion als Ortsvorsitzender freute sich Niklas Weyer, Inhaber eines Handelsunternehmens für Flughafenbedarf, über das rege Interesse der Selbstständigen und konnte neben Stefan Jörg, dem Vorstandsvorsitzenden der VR-Bank Landsberg-Ammersee, auch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts begrüßen.

Gesetzliche Vorgaben bremsen so manches Engagement aus

Neben einem Rückblick auf 2022 mit der weltpolitischen Entwicklung und den verschiedenen Rahmenbedingungen sowie finanziellen Ergebnissen erwartete die Gäste ein Ausblick von Jörg auf das neue Jahr.

Zu Beginn seines Referats beleuchtete Stefan Jörg sowohl die Lage in der globalen Wirtschaft als auch das Jahr bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee. "Insgesamt können wir mit der geschäftlichen Entwicklung im Jahr 2022 sehr zufrieden sein", ließ Jörg durchblicken. Allerdings weiß er auch um die Schwierigkeiten in der Bankenlandschaft. Dort sprach er unter anderem die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und die vielen gesetzlichen Vorgaben an, die manches Engagement ausbremsen würden. Auch der Ausblick für das Jahr 2023 kam nicht zu kurz: Als Ziel setzt sich das Unternehmen, weiterhin gefragter Partner der Menschen und Betriebe der Region zu sein, wirtschaftlich stark zu bleiben, um zukunftsfähig agieren zu können.

Stefan Jörg erwartet neue Ära der Weltwirtschaft

Stefan Jörg deutete an, dass er eine neue Ära der Weltwirtschaft und Kapitalmärkte erwarte. Die Inflation werde zurückgehen, aber nicht mehr die Zahlen der letzten Jahre erreichen. Die Europäische Zentralbank werde weitere Schritte im Hinblick auf die Zinsentwicklung gehen, und für die Wirtschaft seien augenblicklich bessere Wachstumszahlen zu erwarten als noch im Spätherbst 2022 vermutet. Jörg sieht im Jahresverlauf 2023 ein besseres Umfeld für Risikoanlagen und eine Renaissance der Rentenanlagen in Form von verzinslichen Wertpapieren. Was den US-Dollar angeht, dürfte die Aufwertung vorbei und das Vertrauen in den Euro beziehungsweise Schweizer Franken wachsen. Bei den Aktienmärkten würde es 2023 zu einer leichten Erholung kommen. Außerdem merkte der Referent an, dass Industriemetalle knapp und sehr gefragt seien. Das bedeute mehr Anlagen in Edelmetalle. (AZ)