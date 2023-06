Schondorf

12:11 Uhr

Begeisterungsstürme beim Benefizkonzert für den Schondorfer Verein Gemeinsam

Plus Es ist bereits das fünfte Konzert, das das Heeresmusikkorps Ulm in Schondorf gibt. Auf Einladung des Lions Club Dießen wird im Landheim musiziert. Alle Einnahmen werden gespendet.

Von Romi Löbhard

Klarinettenquartett und Holzbläsertrio, Trompetenquartett und Ensemble der freiwillig Wehrdienstleistenden in der großen Aula des Landheims Ammersee: Schon zum fünften Mal weilten Musiker des Heeresmusikkorps Ulm in Schondorf und spielten auf Einladung des Lions Club Dießen ein Benefizkonzert. Alle Einnahmen aus diesem Konzert, das betonen die Lions Organisatoren, gingen ausschließlich an den gemeinnützigen Verein Ammersee West (Gemeinsam) mit Sitz in Schondorf.

Oberstabsfeldwebel Thomas Schütte, selbst Klarinettist und mal nicht selbst musizierend, moderierte die Veranstaltung mit viel Wissen rund um die zum Vortrag kommenden Stücke und deren Komponisten. Nebenbei habe er über dies und das geplaudert, erzählte Bonmots und Erlebnisse mit Orchester und Musikern oder auch überraschende Begegnungen. Als Erste konnte Schütte Registerkolleginnen und Kollegen präsentieren: das Klarinettenquartett der aus Ulm angereisten Soldatinnen und Soldaten.

