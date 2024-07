Beim Verein Gemeinsam in Schondorf gibt es immer mehr zu tun

Beim Verein Gemeinsam in Schondorf war auch im vergangenen Jahr viel zu tun: Die Hilfeleistungen nahmen erneut zu, ebenso war beim Spendenaufkommen ein deutliches Plus zu verzeichnen, wie Vorsitzender Peter Raithel bei der kürzlich im Café Forster in Schondorf stattgefundenen Jahreshauptversammlung berichtete.

56.520 Euro wurden im vergangenen Jahr für Hilfeleistungen aufgewendet, das sind 26 Prozent mehr als im vorangegangenen Jahr. Das allgemeine Spendenaufkommen (60.782 Euro, plus 25,6 Prozent gegenüber 2022) konnte entsprechend mithalten. Einzelfallhilfen werden meist für vergleichsweise alltägliche Bedürfnisse gegeben, die von den Empfängern anderweitig nicht leistbar wären. So ging es dabei um Stromkostennachzahlungen, Klassenfahrten, Miet- und Mietnebenkosten, Gesundheitskosten, Auto- und andere Reparaturen, Anwaltskosten, Schul- und Kursgebühren und Rückzahlungen ans Jobcenter, daneben um kleinere Aufwendungen (im Durchschnitt 259 Euro pro Leistung) zum täglichen Leben. Daneben wurden Darlehen für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Heizöl ausgegeben.

Zweimal konnte sich der Verein Gemeinsam über eine Spende von 5000 Euro freuen

Neben zahlreichen Spenden im zwei- oder dreistelligen Euro-Bereich freute sich der Verein Gemeinsam auch im vergangenen Jahr über etliche Großspenden: Ein Schondorfer Bauträger und eine Privatperson steuerten mit jeweils 5000 Euro die größten Einzelbeträge bei, 4000 Euro gab es in Form des Nachhaltigkeitspreises des Rotary Clubs Lech-Ammersee, 3826 Euro kamen bei einem runden Geburtstag in Greifenberg zusammen, bei einer Beisetzung in Schondorf 3560 Euro, bei einer Kunstauktion im Dorfhaus in Schondorf und einem Benefizkonzert des Lions Clubs im Landheim jeweils 3000 Euro. Das Vermögen des Vereins mit 335 Mitgliedern (zehn mehr als ein Jahr zuvor) bezifferte Raithel zum Jahreswechsel 2023/24 auf rund 168.000 Euro.

3810 Euro sind der Stiftung Gemeinsam zugeflossen, deren Kapital inzwischen die 100.00-Euro-Marke überschritten hat. Aufgrund der Zinssituation könne die Stiftung jedoch nur geringe Erträge erwirtschaften, machte Raithel deutlich.

Hilfeleistungen statt Silvesterfeuerwerk in Schondorf

Daneben weist die Bilanz auch Durchlaufposten auf: Aus dem Budget für das ausgefallene gemeindliche Silvesterfeuerwerk in Schondorf erhielt der Verein 3500 Euro, die wiederum komplett an 14 hilfsbedürftige Personen ausbezahlt wurden. Genauso wurde mit einer Spende von 2500 Euro der Dießener Nachbarschaftshilfe verfahren, die wiederum für zwölf Unterstützungen verwendet wurde.

Neben individuellen Hilfen organisiert der Verein auch das Sozialmobil: Die Zahl der Fahrten ging zwar im vergangenen Jahr von 786 auf 706 zurück, allerdings lag die Fahrleistung mit 32.750 Kilometern etwas über dem Vorjahr.

Wie der Verein Gemeinsam mit Leergut-Bons hilft

Das Projekt „Gemeinsam füreinander da“, das eine niederschwellige Betreuung älterer Menschen ermöglicht, wurde 2019 gestartet, seit 2022 wird stundenweise eine Kümmerin für das Dorfhaus beschäftigt, seit 2023 mithilfe des Landesamts für Pflege auch eine Fachkraft. Der Verein betreut auch Kinderparks in Utting, Greifenberg und Windach, in denen Kleinkinder stundenweise betreut werden. Die finanzielle Unterstützung des Jugendleiterprojekts der evangelischen Kirchengemeinde (1000 Euro jährlich) endete 2023 jedoch nach fünf Jahren.

Bereits seit zehn Jahren ist die Nachbarschaftshilfe aktiv, unter anderem, um ältere Menschen zu besuchen und für sie einzukaufen. Dieser Service wird mit einem Briefkasten am Leergutautomaten des örtlichen Edeka-Markts finanziert: In diesen können Kunden ihre Leergut-Bons einwerfen. Auf diese Weise wurden im vergangenen Jahr 4153 Euro „geerntet“, wie Raithel sagte. (AZ)