Benefiz-Auktion: In Schondorf kommen Kunstwerke unter den Hammer

65 Bilder und Objekte von Kunstschaffenden aus der Region werden zugunsten des Schondorfer Vereins "Gemeinsam" versteigert. Auch ein Kuchen spielt bei der Aktion eine Rolle.

Über eine Spende in Höhe von 2500 Euro kann sich der Schondorfer Sozialverein Gemeinsam freuen. Das ist das Ergebnis der Benefiz-Kunstauktion im Schondorfer Dorfhaus. Künstlerinnen und Künstler hatten für die Versteigerung insgesamt 65 Bilder und Objekte bereitgestellt. Das Interesse an der Veranstaltung war groß, die Stimmung heiter.

Rund 50 Kunstfreunde waren zur Versteigerung gekommen. Die Organisatoren Annunciata Foresti, Peter Raithel und Dagmar Näther freuten sich über die sehr positive Resonanz und bedankten sich unter anderem bei allen Künstlerinnen und Künstlern für die gespendeten Werke. "In dieser schwierigen Zeit ist es für uns leichter, Kunst für einen guten Zweck zu spenden, als einen Geldbetrag", betonte Annunciata Foresti, die selber zahlreiche ihrer Arbeiten in die Versteigerung gegeben hatte. Darunter einige ihrer Landschaftsbilder sowie ein großes Foto ihrer "stillen Riesen". Zusammen mit Leopold Ploner aus Schondorf übernahm sie die Rolle der Auktionatoren.

Der Auktionserlös wird zu 100 Prozent weitergegeben

Großes Interesse fanden die beiden Keramiken aus der Dießener Keramikwerkstatt Hudler. Gitte Bernau-Lietzau hatte zwei Dyptychons in Sand/Aschefarben gespendet, Christine Herr-Tropp ein kleines Porträt, Gabriele Rothweiler ein Stillleben mit Obst, Claudio Wingefeld Landschaftsarbeiten und Barbara Manns ihre Scherenschnitte "Jungfrau", um nur einige zu nennen. Ein besonders origineller Beitrag war der Schoko-Nusskuchen "die schiefe Seemauer in Schondorf", der für 35 Euro unter den Hammer kam.

Ein Schokoladenkuchen in Form der Ufermauer in der Schondorfer Seeanlage wurde bei der Benefiz-Auktion in Schondorf ebenfalls versteigert. Foto: Annunciata Foresti

Die Auktion – eine gemeinsame Veranstaltung der Vereine Gemeinsam und Kunstformat – startete mit zehn Prozent der regulären Verkaufssumme jedes Kunstwerkes. Die Künstler hatten vorab ihr Einverständnis gegeben, dass es bei der Versteigerung ihrer Arbeiten auch bei nur zehn Prozent des Verkaufspreises bleiben kann. Nicht verkaufte Werke konnten bei Peter Raithel wieder abgeholt werden. Der Auktionserlös ging zu 100 Prozent an den Sozialverein Gemeinsam. Unterstützt wurde die Aktion von Gitte Bernau-Lietzau und Leopold Ploner.

Versteigert werden Porträts, Stillleben, Scherenschnitte und Landschaftsbilder

Initiiert hatte die Veranstaltung Annunciata Foresti. Die Dießener Künstlerin hat in den vergangenen Jahren bereits drei solche Kunstauktionen veranstaltet. Der Erlös ging unter anderem an die Vereinigung Ärzte ohne Grenzen oder kam den Flüchtlingen im Landkreis Landsberg zugute. Der Verein Gemeinsam unterstützt seit 1995 ältere oder hilfsbedürftige Menschen. So werden diese zum Beispiel mit den vereinseigenen Fahrzeugen kostengünstig zum Arzt, in die Klinik oder zu Einkäufen gefahren. Auch hilft der Verein in Notsituationen oder bei finanziellen Engpässen. (AZ)