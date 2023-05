Betrunkener Mann bei Unfall in Schondorf schwer verletzt

In Schondorf kommt ein angetrunkener Kleinkraftradfahrer von der Straße ab. Das hat für ihn schwerwiegende Folgen.

Ein alkoholisierter Mann ist am frühen Montagabend in Schondorf bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht befuhr der 60-jährige Schondorfer mit seinem Kleinkraftrad die Uttinger Straße in Richtung Greifenberg. In einer Linkskurve nach dem Bahnübergang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Warnpfosten und schleuderte anschließend in einen Maschendrahtzaun. Durch den Unfall wurde der Schondorfer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum Landsberg. Am Kleinkraftrad, dem angefahrenen Pfosten und dem Maschendrahtzaun entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7000 Euro.

Da festgestellt wurde, dass der Mann erheblich alkoholisiert war, muss er sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (AZ)

