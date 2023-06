Betrunkener streitet auf der Fahrt von Utting nach Schondorf mit Busfahrer

Alkoholkonsum im Bus ist nicht erlaubt. Ein in Schondorf lebender Somalier ignoriert das, beleidigt den Busfahrer und ruft damit die Dießener Polizei auf den Plan.

Am Freitagabend (2. Juni) gegen 21.45 Uhr kam es im Bus von Utting nach Schondorf zu einem Streit zwischen einem Fahrgast und dem Busfahrer. Ein 26-jähriger in Schondorf lebender Somalier stieg laut Polizeibericht offensichtlich alkoholisiert mit einer offenen Bierflasche in den Bus ein. Der 39-jährige Busfahrer aus Weilheim wies in darauf hin, dass der Alkoholgenuss im Bus nicht erlaubt ist. Der Fahrgast ignorierte diesen Hinweis jedoch.

Alkotest ergibt 1,7 Promille

Um den Anschlusszug in Schondorf nicht zu verpassen, setzte der Busfahrer die Fahrt fort. Am Bahnhof in Schondorf kam es dann nochmals zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der Somalier den aus Kroatien stammenden Busfahrer als Rassist bezeichnete. Die verständigte Streife stellte nach Angaben der Polizeiinspektion in Dießen bei der Kontrolle fest, dass der Mann keinen Fahrschein und ordentlich getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Jetzt muss sich der Mann wegen Beleidigung und Leistungserschleichung verantworten. (AZ)

