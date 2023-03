Carmen Rohrbach und ihre Abenteuer im Elbsandsteingebirge

Carmen Rohrbach lebt in Schondorf. Von dort bereist sie die Welt und schreibt Bücher über ihre Erlebnisse. Jetzt erscheint ihr neuestes Werk "Abenteuer Elbsandsteingebirge".

Carmen Rohrbach liebt es zu reisen und ihre Erlebnisse in Büchern festzuhalten. In Regionen wie Nord- und Südamerika, Asien, Arabien und auch Afrika konnte sie bereits einen oder gar mehrere Punkte auf der Weltkarte setzen; über das, was ihr in diesen Ländern und Kontinenten begegnet ist, sind etliche Bücher erschienen. Auch den Jakobsweg durch Frankreich und Spanien hat sie bewandert und entlang von Isar und Donau ihre Quartiere aufgeschlagen. Zuletzt war sie in der näheren Umgebung ihres Heimatorts Schondorf unterwegs und hat das Buch "Mein Ammersee" veröffentlicht.

Jetzt ist ihr neuestes Werk auf dem Markt: Zusammen mit ihrem Bruder Holger Rohrbach machte sie sich auf ins Elbsandsteingebirge, das Carmen Rohrbach seit ihrer frühesten Kindheit vertraut ist. Als Teenager erforschte sie die wilden Felsformationen und war, wie sie beschreibt, in ihrem Element. Bei einem Klassenausflug habe sie die bizarren Felsen so intensiv wahrgenommen, dass in ihr der Wunsch wach wurde, sich "zwischen Himmel und Erde zu bewegen".

Klettern wird für Carmen Rohrbach zur Leidenschaft

Schon bald wurde das Klettern zu ihrer Leidenschaft, und im Laufe ihres Lebens erkundete Carmen Rohrbach die Berge der Welt: den Himalaja in Nepal, in Afrika den Kilimandscharo und den Mount Kenya. "Nur im Elbsandsteingebirge, meiner ursprünglichen Heimat, bin ich nicht mehr geklettert", schreibt sie in ihrem neuesten Buch. Denn nach ihrer Flucht aus der DDR – sie hatte versucht, über die Ostsee nach Dänemark zu schwimmen und auch dieses Erlebnis in einem Buch festgehalten – war ihr die Einreise in die DDR als "unerwünschte Person" nicht mehr erlaubt.

Lichtstimmung: der Pfaffenstein bei Sonnenaufgang. Foto: Carmen Rohrbach

Aber warum jetzt ein Buch über das Elbsandsteingebirge? "Dieser Felsenlandschaft muss ein Zauber innewohnen", ist die Reisebuchautorin überzeugt, und ihr Bruder Holger, mit dem sie schon im Alatau-Gebirge in Kasachstan unterwegs war, schlug vor, eine zweite gemeinsame Tour im Elbsandsteingebirge zu unternehmen. Allerdings nicht kletternd, sondern wandern erkundeten sie schließlich das Gebiet.

Zu jeder Jahreszeit durchwandert Carmen Rohrbach das Elbsandsteingebirge

Ähnlich wie in ihrem Buch "Mein Ammersee" hat Rohrbach das im Volksmund auch als "Sächsische Schweiz" bekannte Gebiet zu allen Jahreszeiten durchwandert. An ihrer Seite ihr Bruder und manchmal auch dessen Sohn Daniel mit Freundin Karolina. Die Touren führen durchs Bielatal zu den Herkulessäulen im Reich der wilden Felsen oder nach Lilienstein, wo die Elbe eine Schleife macht und Napoleon seine Truppen marschieren ließ. Auch "einen der beliebtesten Wanderwege Deutschlands", wie Carmen Rohrbach schreibt, den 115 Kilometer langen Malerweg, legen die beiden in acht Etappen zurück.

Auch im Herbst laden viele Wege zur Erkundung des Elbsandsteingebirges ein. Foto: Carmen Rohrbach

Bei jeder einzelnen Tour berichtet Carmen Rohrbach in der für ihre Bücher gewohnte Weise über Hintergründe und Begegnungen, über Naturbeobachtungen und ganz persönliche Eindrücke. Aber auch das Für und Wider, das der Status Nationalpark mit sich bringt, beschäftigt sie.

Ergänzt wird das Buch durch Fotos und Texte ihres Bruders, der in Sachsen lebt und als Forstingenieur einen ganz besonderen Blick auf die Region hat. Er erzählt den Leserinnen und Lesern unter anderem davon, dass das im Elbsandsteingebirge am 1. Oktober 1990 einer der weltweit kleinsten Nationalparks ins Leben gerufen wurde, der gerade einmal 93 Quadratkilometer misst. Und er erzählt von seinem 60. Geburtstag, den er, gemeinsam mit seiner Hündin Ora auf einer Wanderung zum Prebischtor verbrachte. "Wer zum Prebischtor wandern möchte, begibt sich auf einen geheimnisvollen Weg", schreibt Holger Rohrbach.

Einer der kleinsten Nationalparks der Welt liegt im Elbsandsteingebirge

Gemeinsam tauchen die Geschwister Rohrbach bei ihren facettenreichen Wanderungen durch das Elbsandsteingebirge ein in Nebelmeere und fantasievolle Geschichten, die sich um dieses Naturparadies ranken. Und sie nehmen ihre Leserinnen und Leser mit auf eine Reise in eine scheinbar ferne Welt, die aber gar nicht so weit weg liegt und bequem mit dem Auto oder dem Zug zu erreichen ist.

Wer mehr über das Wandern im Elbsandsteingebirge erfahren möchte, der kann das im Buch "Abenteuer Elbsandsteingebirge – Im Reich der Felsen" von Carmen und Holger Rohrbach nachlesen. Das Buch ist im Februar im Piper-Verlag erschienen. Angereichert sind die Schilderungen mit 50 farbigen Fotos, fünf Schwarz-Weiß-Illustrationen sowie einer Karte.