Schondorf

vor 17 Min.

Das Pfitzner-Denkmal in Schondorf soll umgearbeitet werden

Das Denkmal, das auf der Seeanlage an den zeitweise in Schondorf lebenden Komponisten Hans Pfitzner (1869-1949) erinnert, soll umgearbeitet werden.

Plus In Schondorf sucht man weiter einen neuen Umgang mit dem Problemfall Hans Pfitzner. Jetzt gibt es erste Empfehlungen aus der Kommunalpolitik. Auch Anwohner der Pfitznerstraße melden sich in der Debatte zu Wort.

Von Gerald Modlinger

Das Denkmal, das in der Schondorfer Seeanlage an den Komponisten Hans Pfitzner (1869-1949) erinnert, steht vor einer Umgestaltung. In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses wurden erste Schritte hierfür diskutiert und beschlossen. Offen blieb, wie man es mit der Straßenbezeichnung Pfitznerstraße halten will. Dort lehnt offenbar ein erheblicher Teil der Anwohnerschaft eine Umbenennung ab, wie in der Sitzung deutlich wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen