Der Extrembergsteiger Thomas Huber kommt nach Schondorf

Der Alpinist Thomas Huber stellt in der Buchhandlung Timbooktu sein Buch "In den Bergen ist Freiheit" vor. Er ist jemand, der große Erfolge, aber auch das Scheitern kennt.

Thomas Huber, einer der berühmtesten Bergsteiger unserer Zeit, kommt auf Einladung der Schondorfer Buchhandlung Timbooktu am Donnerstag, 11. Mai, nach Schondorf, um aus seinem Buch „In den Bergen ist Freiheit“ zu lesen. Zudem präsentiert Huber einen Multimedia-Vortrag. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Landheim Schondorf.

Mit seinem jüngeren Bruder Alexander bildet Thomas Huber das legendäre Team der „Huber-Buam“. Der Autor hat große Erfolge bei Erstbesteigungen und spektakulären Klettertouren aufzuweisen, die kein Mensch zuvor wagte – zum Beispiel im Karakorum, in Patagonien und in der Antarktis. Er hat aber auch Niederlagen erlitten, überlebte schwere Unfälle und einen Nierentumor. Aus seinem Scheitern machte er stets eine Tugend und steht immer wieder auf.

In seinem Buch berichtet Thomas Huber über seine Kindheit am Fuße der Alpen, von der Kraft des ersten Schrittes, von Leidenschaft, Mut und Zweifeln. Die Autobiografie des Weltklassealpinisten mit dem Untertitel „Ein wildes Leben“ ist auch eine Hymne auf die Freiheit.

Karten gibt es in der Buchhandlung Timbooktu, telefonisch unter 08192/9988234 oder per Mail timbooktu@t-online.de und an der Abendkasse. (AZ)