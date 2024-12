Die Gewerbesteuer rettet die Steuerbilanz in Schondorf

Zum Jahreswechsel wird gern Bilanz gezogen, so auch jetzt im Schondorfer Gemeinderat, als in der letzten Sitzung des Jahres der Stand der Steuereinnahmen präsentiert wurde. Besonders dabei im Blick: Wie hat sich die Gewerbesteuer entwickelt, nachdem der Gemeinderat zum 1. Januar 2024 den Hebesatz von 300 auf 270 Punkte gesenkt hatte? Das Kalkül war dabei gewesen: Weil Schondorf kaum Möglichkeiten hat, großflächig neues Gewerbe anzusiedeln, sollen die vorhandenen Betriebe enger an die Kommune gebunden und nach Möglichkeit weitere Unternehmen in die Gemeinde geholt werden, sodass am Ende trotz niedrigeren Hebesatzes das Steueraufkommen steigt.

