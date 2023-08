Die "Tour de Natur" besucht "Freiwillig 30" in Schondorf

Die "Tour der Natur" führt seit mehr als 30 Jahren zu interessanten umweltpolitischen Projekten. In diesem Jahr liegt auch Schondorf auf dem Weg.

Die Fahrraddemo „Tour de Natur“ hat in der vergangenen Woche Station in Schondorf gemacht, um sich dort über die Initiative „Freiwillig 30“ zu informieren. Auf dem Platz vor dem Rathaus erklärten Bürgermeister Alexander Herrmann und Mitinitiator Leopold Ploner die Entstehung, Ziele und Zukunftsperspektiven dieses Projekts. Im Anschluss gab es noch angeregte Diskussionen mit den rund 100 Teilnehmern, heißt es in einer Mitteilung. Danach fuhr die bunte Truppe auf ihren teils liebevoll geschmückten Fahrrädern weiter nach München.

Die zweiwöchige Fahrraddemo Tour de Natur führte dieses Jahr vom Bodensee nach München. Unterwegs besuchten die Teilnehmer den Lebensmittelhersteller Rapunzel, informierten sich über Agri-Photovoltaik und urbane Seilbahnen und engagierten sich in verschiedenen umweltpolitischen Projekten. Dabei wurden sie auch auf die Initiative "Freiwillig 30" in Schondorf aufmerksam. Deshalb machte die Tour auf dem Weg von Landsberg nach München einen Abstecher an den Ammersee.

Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt kann in Schondorf nicht einfach so beschlossen werden

Hier brachte die Tour de Natur Leben in das Schondorfer Straßenbild. Viele der rund 100 Teilnehmer waren auf liebevoll geschmückten und umgebauten Fahrrädern unterwegs. Bürgermeister Herrmann begrüßte die Radfahrer und erläuterte die Verkehrssituation in Schondorf. Die Gemeinde leide unter den bis zu 16.000 Fahrzeugen, die täglich auf der Staatsstraße den Ort durchqueren. Ein von der Mehrheit der Bewohner gewünschtes Tempolimit könne vom Gemeinderat nicht erlassen werden, da es sich um eine Staatsstraße handle.

Das brachte Leopold Ploner 2021 auf die Idee, es mit Freiwilligkeit zu versuchen. Im Rahmen des Schondorfer Bürgerbudgets bildete sich schnell eine Gruppe, die ehrenamtlich eine Website, Autoaufkleber und Plakate entwarf und produzierte. Seither fordern 25 großformatige Banner entlang der Staatsstraße die Autofahrer dazu auf, freiwillig den Fuß vom Gas zu nehmen. Auch wenn sich nicht alle an die Aufforderung halten, werde die freiwillige Geschwindigkeitsreduzierung zumindest akzeptiert. Ploner: „Ich kann mich an keine Situation in den letzten zwölf Monaten erinnern, dass ich wegen Tempo 30 bedrängt oder angehupt wurde.“

Die "Tour de Natur" gibt es seit 1991

Bürgermeister Herrmann betonte, dass alle Parteien im Gemeinderat das Projekt unterstützen und politisch weiterentwickeln. Inzwischen wurde ein Lärmaktionsplan beschlossen. Falls die unabhängigen Untersuchungen eine zu hohe Lärmbelastung der Anwohner bestätigen, könnte auf dieser Grundlage ein Tempolimit im Ort realisiert werden.

Die Fahrraddemo Tour de Natur ist 1991 in Thüringen entstanden. Kreativ und konstruktiv stellt sie sich seitdem Jahr für Jahr an die Seite von Umweltaktivisten und nimmt Themen aus der Verkehrs-, Energie- und Umweltpolitik auf. Menschen aus ganz Deutschland und aus der jeweiligen Region bringen viele Ideen zusammen und erfinden die Tour jedes Jahr wieder neu. Heuer startete die Tour de Natur am 29. Juli am Bodensee und führte bis nach München, wo sie am 13. August endete. (AZ)