Feuerwehreinsatz in Schondorf: Gewerbehalle steht in Flammen

Eine Gewerbehalle ist am späten Donnerstagnachmittag in Schondorf in Brand geraten.

In Schondorf gerät eine Gewerbehalle in Vollbrand. Das Feuer ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern am Abend aber noch an.

Am Donnerstagnachmittag ist in einer Gewerbehalle an der Schondorfer Bergstraße ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehren wurden gegen 16.45 Uhr alarmiert, berichtete am frühen Abend das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Das Gebäude geriet in Vollbrand, die von den Feuerwehren aus Schondorf und Umgebung eingeleiteten Löscharbeiten dauerten am Abend noch an, das Feuer sei aber unter Kontrolle. Vonseiten der Polizei wurde von rund 100 Einsatzkräften gesprochen. Zur Brandursache und zum entstandenen Schaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen. Bekannt ist bislang nur, dass keine Personen verletzt wurden. In dem vom Brand betroffenen Gebäude befinden sich mehrere Betriebe, unter anderem eine Autowerkstatt und eine Schreinerei. (AZ) Lesen Sie dazu auch Schondorf Plus Silvester: In Schondorf kommen Verbotszonen für Böller

