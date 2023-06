In Schondorf entwendete Vespa wird in Finning gefunden

Ein am 25. Mai in Schondorf gestohlener Motorroller ist wieder da. Doch die Freude über die Entdeckung ist getrübt. Und die Polizei hat noch Fragen.

Ein am 25. Mai am Schondorfer Bahnhof entwendeter blauer Motorroller der Marke Vespa, Modell Primavera, ist jetzt wieder aufgetaucht, wie es im Polizeibericht aus Dießen heißt. Der Roller konnte am Parkplatz des Sportplatzes in Finning aufgefunden werden. Das Fahrzeug weist starke Beschädigungen auf, die sowohl vom Aufbruch als auch vom Gebrauch des Rollers nach der Tat stammen. Es ist davon auszugehen, dass der Täter den Roller nach dem Diebstahl zumindest für eine gewisse Zeit genutzt hat. Die Polizei Dießen bittet daher darum, dass sich Zeugen, die Hinweise zum Standort des Rollers beziehungsweise dessen Nutzer nach dem 25. Mai machen können, unter der Telefonnummer 08807/92110 melden. (AZ)

