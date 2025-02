Früherer Ortsvorsitzender ist wieder im Vorstand der CSU Schondorf

Auch bei der Schondorfer CSU standen bei der jüngsten Ortsversammlung turnusgemäß Neuwahlen auf der Tagesordnung. Inmitten vieler bekannter Gesichter aus der Gemeinde wurde der Ortsvorsitzende Andreas Böttcher in seinem Amt bestätigt, meldet die Partei. Auch seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter Bettina Hölzle, Silke Hohagen und Rainer Jünger wurden erneut gewählt. Schriftführer ist Simon Springer, Schatzmeisterin Anna Wagenknecht. Neu wurde das Amt des Digitalbeauftragten an Maik Klen vergeben. Zudem wurden neben Thomas Betz, Martin Wagner und Marianne Wegener drei neue Beisitzer gewählt: Professor Dr. Dr. Gunther Hofmann, Alexandra Beyer und Dr. Bernhard Klinger.

Gunther Hofmann war schon in den 1990er-Jahren in der Schondorfer CSU als Ortsvorsitzender aktiv. Bis 2002 gehörte er dann aber für die Freien Wähler dem Gemeinderat an. Ab 2004 führte ihn seine berufliche Karriere als Ärztlicher Direktor der Berufsgenossenschaftlichen Kliniken Bergmannstrost nach Halle (Saale) und als Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie der Friedrich-Schiller-Universität nach Jena. Seit Dezember 2023 ist der 67-jährige Mediziner und Physiker Mitglied des Verwaltungsrats des Klinikums Landsberg. In dieser Eigenschaft lieferte er in der Versammlung detaillierte Hintergrundinformationen zu den anstehenden Projekten.

Landrat Thomas Eichinger gab einen Ausblick auf die wichtigsten Themen des Landkreises, darunter den geplanten Neubau des Landratsamtes, worüber parallel zur Bundestagswahl ein Bürgerentscheid stattfindet. Weitere Beiträge kamen von Mandatsträgern, darunter ein Bericht der Fraktionsvorsitzenden Bettina Hölzle aus dem Schondorfer Gemeinderat sowie Tätigkeitsberichte der Frauenunion von Silke Hohagen und des gesundheitspolitischen Arbeitskreises durch dessen Bezirksvorsitzenden Rainer Jünger. (AZ)