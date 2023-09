Für Schondorf sind wieder gute Ideen gesucht

Das Bürgerbudget in Schondorf geht weiter. Bis 30. September können Vorschläge für die nächste Runde eingebracht werden.

Auch in diesem Jahr können in Schondorf alle Personen, die mindestens 14 Jahre alt sind, "Ideen für Schondorf" einbringen. Bis zum 30. September werden entsprechende Vorschläge angenommen, die das Ziel haben, die Lebensqualität in der Gemeinde zu verbessern, wie es in einer Mitteilung heißt. Voraussetzung, zur Abstimmung (dieses Mal auch online) zugelassen zu werden, ist, dass eine Idee im Einklang mit den Werten Gemeinsinn, Gemeinwohl und/oder Nachhaltigkeit steht. Außerdem soll sie nicht mehr als 5000 Euro Kosten verursachen und für mindestens drei Jahre von den Ideengebern betreut werden.

Daneben werden auch Paten gesucht: “Wer sich engagieren will, aber noch nicht die passende Idee hat, kann sich gerne mit uns unterhalten. Wir haben eine Liste an tollen Projekten, deren Ideengebende sie nicht umsetzen können”, sagt Ellen Rudin, Teammitglied bei "Ideen für Schondorf". Zu diesen Ideen gehören beispielsweise ein Tauschschrank für guterhaltenes Gebrauchtes, ein Straßenmusikfestival oder ein SUP-Depot. Letzteres erhielt im vergangenen Jahr zwar viele Stimmen, aber der Antrag wurde zurückgezogen.

Das nächste Mal kann über die Ideen für Schondorf auch online abgestimmt werden

Derzeit arbeitet das Bürgerbudget-Team auch an einer Online-Wahl, parallel zur bekannten Wahlkarte und an der weiteren Digitalisierung des Bürgerbudgets. “Wir hoffen, durch die Online-Wahl mehr Menschen zum Wählen zu bringen und durch unsere neuen Accounts bei Instagram (@ammerseeschondorf) und der Nachbarschaftsplattform nebenan.de die tollen Projekte und das Engagement greifbarer zu machen”, erklärt Rudin.

In der bislang jüngsten Runde wurden durch das Bürgerbudget in Schondorf acht Vorhaben finanziert: Eine Fahrrad-Reparaturstation, eine Büchertauschbox auf der Seeanlage, eine Ludothek, ein Automat mit fairen Snacks, ein Pizzakarton-Mülleimer, ein Plakat mit hilfreichen Links, ein Glücksindex und mehr Bäume für Schondorf. (AZ)

Lesen Sie dazu auch