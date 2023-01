Fußgängerin wird in Schondorf von Auto erfasst und muss ins Krankenhaus

Eine Schondorferin wird auf dem Parkplatz an der Aumühle von einem Auto erfasst und muss ins Krankenhaus.

Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Eresing befuhr am Montagnachmittag den Parkplatz des Drogeriemarktes in der Aumühle in Schondorf. Beim Ausfahren aus dem Parkplatz des Drogeriemarktes auf die Zufahrtsstraße übersah die Frau laut Polizeibericht eine dort laufende 73-jährige Schondorferin und erfasste die Fußgängerin.

Verletzte muss ins Krankenhaus

Die Schondorferin kam dadurch zu Fall und wurde verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Klinikum Weilheim gebracht. (AZ)

