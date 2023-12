Groß werden zwischen Autonomie und elterlichen Regeln

Die Schondorfer Realschule veranstaltet einen Informationsabend zum Thema "Pubertät bei Jungen". Wie wichtig das Vertrauen zwischen Söhnen und Eltern ist.

Ein Informationsabend zum Thema „Pubertät bei Jungen“ hat kürzlich in der Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf stattgefunden. Hierfür hatte der Elternbeirat einen Experten zu diesem Thema, Dr. Reinhard Winter (Diplom-Psychologe am Institut für Sozialwissenschaft in Tübingen), eingeladen. Der Titel lautete der Veranstaltung lautete „Jungenpubertät – Wie Eltern ihre Söhne gut durch die wilden Jahre bringen“.

In seinem Vortrag erläuterte Reinhard Winter zunächst die Haltung und Einstellung, die Eltern während der Pubertät ihrer Söhne wahren sollten, heißt es in einem Bericht der Realschule. So betonte er, dass es sich bei der Pubertät nicht nur, wie so oft in den Medien dargestellt, um eine problematische und schwierige Phase handelt, sondern, dass es auch eine sehr spannende, schöne und entwicklungsreiche Phase im Leben der Heranwachsenden ist. Deshalb sollten sich die Eltern darüber freuen, diese Entwicklungsphase ihres Kindes mitbegleiten zu dürfen, und Krisen in dieser Phase offen begegnen sowie diese als Chancen zur Stärkung der Beziehung zu ihren Kindern sehen. Auch gab er zu verstehen, dass sich Jugendliche in der Pubertät immer in der Ambivalenz zwischen der Ablösung vom Elternhaus und der Nähe zu den Eltern befinden.

Als Nächstes ging der Referent auf die Besonderheiten der Pubertät bei Jungen ein: So zum einen den im Gegensatz zu den Mädchen um etwa zwei Jahre verschobenen Beginn und auch das zeitlich versetzte Ende. Ebenfalls hob er die weitreichenden Veränderungen im Körper und vor allem im Gehirn hervor. Dabei legte er den Eltern anschaulich dar, wie diese Veränderungen das Handeln der Jungen in der Pubertät bestimmen.

Beim Thema Sexualität sollen Eltern ein offenes Ohr haben

Als Drittes stellte Winter den Eltern anhand ausführlicher Beispiele, mögliche Handlungsempfehlungen während der Pubertät ihrer Söhne vor. So sollten die Eltern eine Vertrauensbasis zu ihren Söhnen aufbauen. Die Söhne sollten einerseits das Gefühl haben, dass ihnen von den Eltern ein gewisses Vertrauen und auch ein Maß an Autonomie entgegengebracht wird, dass es aber auch klare Regeln gibt und gegebenenfalls Konsequenzen beim Brechen dieser (zum Beispiel Medienkonsum, Leistungen in der Schule, Freizeitgestaltung). Auch sollten Eltern während der Pubertät ihrer Söhne nicht vergessen, es positiv hervorzuheben, wenn ihre Söhne das ihnen entgegengebrachte Vertrauen nicht missbrauchen. Des Weiteren sollten Eltern für das Thema „Sexualität“ bei ihren Söhnen immer ein offenes Ohr haben und auch zeigen, dass darüber in der Familie gesprochen werden kann.

Am Ende lud Winter noch zu einer freiwilligen Fragerunde ein. (AZ)