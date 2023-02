Große Einigkeit: Keine Verbote an den Segelstegen in Schondorf

Ein Schondorfer Bürger will an den Segelstegen Alkohol und Zigaretten verbieten lassen. Doch da spielt der Gemeinderat nicht mit.

Große Einigkeit herrschte in der jüngsten Sitzung des Schondorfer Gemeinderats - und zwar durchgängig bei allen öffentlichen Tagesordnungspunkten, ganz besonders aber bei der Frage, ob auf den Gemeindestegen Alkohol und Nikotin verboten werden sollen. Diese Forderung eines Bürgers wies der Gemeinderat zurück.

Es gehe nicht an, dass die gemeindlichen Segelstege als Müllkippe genutzt werden, so schrieb laut Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) ein Bürger aus dem Ort an die Gemeinde. Der Bürger verband diese Einlassung mit der Forderung, den Konsum von Alkohol und Zigaretten auf den Stegen zu verbieten. Doch schnell zeigte sich, dass der Gemeinderat wenig Neigung zeigen würde, dieser Forderung nachzukommen.

Ein Gemeinderatsmitglied sieht ein ganz anderes Problem am Seeufer

"Es wäre schade, wenn wir wieder ein Verbot hätten", gab Sabine Pittroff (Grüne) die Richtung vor. Sie schlug vor, stattdessen Aschenbecher und Mülleimer aufzustellen. Sollte das nicht die Situation verbessern, könnte man im nächsten Jahr immer noch über Verbote reden, meinte sie. Ähnlich schätzte auch Andreas Ernst ( CSU) die Lage ein. Es sei wichtig, Möglichkeiten bereitzustellen, Abfälle auch loswerden zu können, meinte er, ebenso Präsenz: "Es wäre gut, wenn wir die Seeufer-Patrouille wieder buchen könnten." Die Jugendlichen, mit denen er an den Stegen gesprochen habe, seien auch "okay", berichtete Ernst weiter. Stein des Anstoßes sei "offenbar die Abiturzeit im vergangenen Jahr" gewesen. Darauf sei aber reagiert worden und er selber habe jetzt "keine einzige Bierflasche" gesehen. Auf den 150 Metern Weg vom Strandbad zu den Stegen seien ihm aber "vier weggeworfene Hundekotbeutel" aufgefallen, merkte Ernst an.

Der Tenor der weiteren Wortmeldungen ging in dieselbe Richtung. Rainer Jünger (CSU) schlug noch ein gemeinsames "Ramadama" von Seglern und sonstigen Nutzern der Stege vor und danach lehnte der Gemeinderat einstimmig ein Alkohol- und Zigarettenverbot an den Segelstegen ab.

