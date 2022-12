Schondorf

17:55 Uhr

Grundschüler befragen Schondorfer Bürgermeister und äußern Wünsche

Der Spielplatz in der Seeanlage in Schondorf soll neu gestaltet werden.

Plus Die Bürgersprechstunde im Gemeinderat Schondorf nutzen Grundschüler, um zu informieren, woran es im Ort fehlt. Der Bürgermeister und sein Stellvertreter antworten.

So manches Schondorfer Gemeinderatsmitglied staunte in der vergangenen Ratssitzung nicht schlecht, als es ins Rathaus kam. Im Saal warten ungewöhnlich viele und junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Eingeladen hatte die Viertklässler Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne). Normalerweise besuchen die Schüler ihn im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts im Rathaus, aber keine Sitzung. Der Nachwuchs, der von Lehrerinnen begleitet wurde, machte rege von der Bürgersprechstunde Gebrauch und erklärte, was aus seiner Sicht im Ort fehlt. "In der Regel nehmen wir die Anliegen mit und beantworten Sie nicht direkt, heute versuchen wir es mal anders", so Herrmann.

