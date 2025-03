Hoher Sachschaden bei Unfall vor Bahnübergang in Schondorf

Erheblicher Sachschaden ist am Donnerstag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Schondorf entstanden. Wie die Dießener Polizei berichtet, fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2025 von Greifenberg kommend in Richtung Schondorf. Aufgrund einer unerwartet aufgetretenen Schwäche kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß kurz vor dem nördlichen Bahnübergang gegen die Leitplanke. Danach fuhr der Mann gegen zwei an der roten Ampel stehende Fahrzeuge und setzte seine Fahrt noch rund 70 Meter weiter fort. Die unkontrollierte Fahrt wurde auf dem Grundstück einer örtlichen Schlosserei durch einen Metallcontainer gestoppt.

Bis auf den 62-Jährigen selbst blieben alle Beteiligten unverletzt. Den bei dem Unfall entstandenen Schaden an den Fahrzeugen, Leitplanken und Verkehrszeichen beziffert die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Bereich. (AZ)