Schondorf

vor 19 Min.

In Schondorf soll die alte Tradition des Maschkererns wieder aufleben

Plus Der Faschingsdienstag war früher in Schondorf vor allem für Kinder und Jugendliche etwas Besonderes: Es ging zum "Maschkerern". Die Tradition soll heuer wieder aufleben.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Denkt Sabine Steer an ihre Kindheit in Schondorf zurück, fällt ihr - neben vielen anderen schönen Erinnerungen - auch das "Maschkerern" ein, bei dem am Fasching die Kinder des Ortes von Haus zu Haus und von Geschäft zu Geschäft zogen, um Süßigkeiten und auch das eine oder andere Geldstück einzusammeln. "Ich war grade mal zwei oder drei Jahre alt, als ich das erste Mal mit den anderen Kindern zum Maschkerern gegangen bin", erinnert sich die heute 43 Jahre alte Schondorferin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen