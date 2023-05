Schondorf

Jede Menge Informationen und zwei Ehrungen in Schondorf

Plus Drei Jahre lang hat es in Schondorf keine Bürgerversammlung gegeben. Umso länger fällt jetzt der Bericht von Bürgermeister Alexander Herrmann aus.

Nachdem dreimal die Bürgerversammlung in Schondorf wegen der Corona-Pandemie nicht stattgefunden hatte, ist der Redebedarf bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Café Forster erheblich größer als üblich gewesen. Zweidreiviertel Stunden informierte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) mit mehreren Co-Referentinnen und -Referenten über aktuelle kommunalpolitische Angelegenheiten und das soziale Leben in der Gemeinde, in der 2022 erstmals über 4000 Einwohner lebten. Danach blieb der Diskussionsbedarf der rund 50 Besucherinnen und Besucher überschaubar. Die meisten der vorab schriftlich eingereichten Anfragen waren mit den vorangegangenen Vorträgen eigentlich beantwortet.

Dass Schondorf eine wachsende Gemeinde ist, machten auch die eingangs von Bürgermeister Herrmann genannten Zahlen zu den Gemeindefinanzen deutlich: Auch in als krisenhaft wahrgenommenen Zeiten stiegen die Einnahmen der Gemeinde aus Gewerbe- und Einkommensteuer von 4,6 Millionen Euro im Jahr 2020 auf in diesem Jahr laut Haushaltsplan 5,8 Millionen Euro. Die Schulden konnten seit 2014 von über sieben Millionen auf jetzt knapp zwei Millionen Euro (denen auch Rücklagen gegenüberstehen) abgebaut werden. Allerdings verwies Herrmann auch auf einen steigenden Aufwand für die Kinderbetreuung: Dieser ergibt sich aus längeren Betreuungszeiten und aufgrund einer starken Erhöhung der Zahl der Kinder unter zehn Jahren. Während der Corona-Zeit seien insbesondere Familien mit kleinen Kindern nach Schondorf gezogen. Weil Schondorf ein vergleichsweise teurer Wohnort sei, nähmen Eltern aufgrund ihrer Berufstätigkeit in besonderem Maße die Kinderbetreuung auch bereits im Krippenalter in Anspruch.

