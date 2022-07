Ammersee

Kampfabstimmung wegen des Christkindlmarkts in Schondorf

Plus Im Gemeinderat Schondorf geht es um die Freigabe von Geld für den Christkindlmarkt. Eine Forderung der Organisatorin sorgt für Kritik und ein Gemeinderat spricht von „Erpressung“.

Von Christian Mühlhause

Mit einem Thema, das so gar nicht zum derzeitigen Hochsommer passt, befasste sich der Schondorfer Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung: der Freigabe von Haushaltsmitteln für den Christkindlmarkt. Das war aber alles andere als eine Formsache. Am Ende fand sich nur eine knappe Mehrheit dafür, was vor allem mit einer Forderung der Organisatorin zu tun hatte, die für viel Unmut sorgte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

