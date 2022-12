Schondorf

vor 59 Min.

Kein Neujahrsanschießen mehr in der Schondorfer Seeanlage

Plus Nach der Corona-Zwangspause sollte das Neujahrsanschießen auf der Schondorfer Seeanlage wieder aufleben. Warum daraus aber 2023 doch nichts wird.

Von Gerald Modlinger

13 Jahre lang haben sich am Neujahrsnachmittag in Schondorf zahlreiche Böllerkanoniere aus der Region getroffen. Sie reihten sich auf der Seeanlage auf und schossen das neue Jahr an. Zweimal konnte die Veranstaltung wegen der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden, zu diesem Jahreswechsel wollte die Krieger-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft wieder an die früheren Gepflogenheiten anknüpfen. Doch auch heuer gibt es einen Hinderungsgrund, erklärt Vorsitzender Bernhard Bienek.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

