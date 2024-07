Kirchenfest in Schondorf mit viel Spektakel und frommem Spiel

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, heißt es. Und mit Blick auf die alten Schondorfer Kirchen St. Jakob und St. Anna fallen die Jubeljahre immer zusammen, weil St. Jakob in Unterschondorf genau 350 Jahre vor dem Bau der St.-Anna-Kirche in Oberschondorf erstmals urkundlich erwähnt wurde. Beide Ereignisse liegen nun 875 und 525 Jahre zurück. Und deshalb organisierte die Pfarreiengemeinschaft Utting-Schondorf am Wochenende für Kirchgänger, Familien, Mittelalterfreunde und die Schondorfer Ortsgemeinschaft ein großes Fest.

