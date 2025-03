Königsschießen bei der SG Diana Schondorf

Beim traditionellen Königsschießen der Schützengesellschaft Diana Schondorf am 22. März wurden in mehreren Disziplinen die neuen Schützenkönige ermittelt. In spannenden Wettkämpfen setzten sich die besten Schützen durch und wurden gebührend gefeiert.

Luftgewehr: Raphael Rosberg sicherte sich den Titel des Luftgewehr-Königs. Ihm folgten als Würstl-König Rolf Mönig und als Brezen-Königin Andrea Wiunig auf den Plätzen zwei und drei. Luftpistole: Uli Hajek setzte sich in der Disziplin Luftpistole durch und holte sich die Königswürde. Ralph Dobler und Thomas Romahn belegten die weiteren Plätze. Luftgewehr Auflage: Erstmals in dieser Saison wurde auch ein König in der Disziplin Luftgewehr Auflage ermittelt. Hier konnte sich Stefan Thurner den Titel sichern, gefolgt von Georg Spöttl und Christine Zeidler. Jugend: In der Jugendklasse zeigte Bastian Grundler sein Können und wurde verdient Jugend-König. Justus Hach und Noel Dreghiciu folgten ihm auf den Plätzen zwei und drei. Schüler: Bei den Schülern triumphierte Anna Vierkötter und wurde zur Schützenkönigin gekürt. Iunius Dobler belegte den zweiten Platz.

Die SG Diana Schondorf gratuliert allen neuen Königen und bedankt sich bei allen Teilnehmern für einen spannenden und fairen Wettkampf. Die feierliche Proklamation wurde im Vereinsheim ausgiebig gefeiert und bildete den krönenden Abschluss des gelungenen Schießabends.

