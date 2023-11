Konzert in Schondorf: Die swingende Seite der Gospel-Musik

Plus Der Gospelchor "Silberpilger", die "MONaco Big Band" und der Stepptänzer Klaus Bleis führen "Duke Ellington's Sacred Concert" auf. Es ist ein dreifaltiges Gotteslob.

Na wer sagt‘s denn: Im Vorfeld hatte es bezüglich des Besuchs ein paar kleinere Bedenken gegeben – grundlos, wie sich beim Konzert herausstellte. Die Bänke in der Schondorfer Kirche Heilig Kreuz waren zwar nicht bis ganz hinten, aber doch sehr gut gefüllt. Trotz der Herausforderung, bei dem Gotteshaus mitten im Ort einen fußläufigen Parkplatz zu finden und trotz des ungastlichen Wetters waren doch viele Musikbegeisterte neugierig auf „Duke Ellington‘s Sacred Concert“ für Big Band, Chor, Solistin und Tänzer (!).

Duke Ellington zeige mit dieser Zusammenstellung von Kompositionen die swingende Seite der Gospelmusik, erklärte Enno Strauß, Leiter des am Konzert beteiligten Gospelchors „Silberpilger“ (Wolfratshausen) und Initiator für die Einstudierung und mehrfache Aufführung des „Sacred Concert“ nach dem Choir Opening mit einem mitreißenden Spiritual. Normalerweise werde Gospel vor allem mit Jazz, Soul oder Pop in Verbindung gebracht.