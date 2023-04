Kuba am Schondorfer Bahnhof: Landratsamt trifft Entscheidung

Plus Im vergangenen Winter ließ das Landratsamt das beliebte Lokal Kuba in Schondorf wegen baulicher Mängel schließen. Seither hat sich einiges getan.

Ende April wollte der Wirt der Schondorfer Kuba das beliebte Lokal am Bahnhof wieder aufmachen. Wegen baulicher Mängel vor allem mit Blick auf den Brandschutz hatte das Landratsamt den Betrieb bis auf Weiteres untersagt. Über den Winter hat sich einiges getan. Am Montag gab es einen Ortstermin. Jetzt hat das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt, welche Entscheidung anschließend getroffen worden ist.

Bis auf ein paar noch kurzfristig zu beseitigender Mängel beim Brandschutz steht nach Auffassung des Landratsamts einer Wiedereröffnung des Lokals am Bahnhof nichts mehr im Wege. Sobald der Wirt diese geringfügige Mängelbeseitigung nachgewiesen hat, werde die Nutzungsuntersagung zurückgenommen, berichtete der Sprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller.