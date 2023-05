Schondorf

vor 17 Min.

Landheim in Schondorf baut für Schüler und Mitarbeiter

Plus Das Landheim in Schondorf investiert in Neubauten. Dabei geht es nicht nur um gute Lernbedingungen. Auch die Gewinnung von Mitarbeitenden ist ein Thema.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Das Landheim Ammersee in Schondorf startet eine große Investitionskampagne. Den Anfang machte der neue Sportplatz, der beim Landheimfest kürzlich eingeweiht wurde. Gleichzeitig erfolgte dabei auch der Spatenstich für das neue Internatsgebäude auf der Simmetwiese. Welche weiteren Neuerungen geplant sind, erfuhr unsere Redaktion im Gespräch mit Stiftungsleiter Rüdiger Häusler.

Stillstand ist eine Sache, die weder zu Schule noch zu heranwachsenden jungen Menschen passt. Ist Schule also schon von innen heraus sich ständig verändernden Anforderungen ausgesetzt; kommen diese von außen noch dazu, so in Form von politischen Entscheidungen wie für das G9 an bayerischen Gymnasien. Die ersten Schülerinnen und Schüler des neuen neunjährigen Gymnasiums werden ihr Abitur im Jahr 2026 ablegen. Bis dahin werden sich die Schülerzahlen am Landheim, bedingt durch das G9, von 280 auf 320 entwickeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen