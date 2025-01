Platzbedarf für Hort hat in Schondorf Folgen für Grundschule und Chöre

In Schondorf ist die Nachfrage nach Hortplätzen größer als die Kapazitäten. Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass wohl eine zweite Gruppe zum kommenden Jahr benötigt werde. Mehrere räumliche Optionen wurden diesbezüglich geprüft und verworfen, doch nun gibt es eine Lösung, die mit Einschränkungen für die Grundschule und zwei Chöre verbunden ist. Weitere Themen in der Sitzung waren die Öffnungszeiten bei Hort und Mittagsbetreuung, die Elternbeiträge generell und Auftragsvergaben im Wert von über drei Millionen Euro für die geplante Kindertagesstätte an der Bergstraße, die im Laufe des Jahres 2026 eröffnet werden soll.

