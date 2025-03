Menschen, Tiere, Technik: Holzskulpturen im Studio Rose

Menschlich – tierisch – technisch: Was sich auf den ersten Blick einfach liest, ist bei der aktuellen Schau in Studio, Atelier-Eingangsbereich und Kabinett Rose in Schondorf eher das Gegenteil. Die ausgestellten Skulpturen und Collagen aus Linden-, Kirschen- oder Kiefernholz, von riesig über groß, klein und winzig, sind komplex, außergewöhnlich, spektakulär.

Unter dem Titel „alles menschlich“ stellt die Bildhauerin Nadine Elda Rosani Holzskulpturen aus. Im Atelier sind das unglaublich charakterstarke Männer und Frauen, spannungsgeladen bis zur Nasenspitze. Im Atelier wird es tierisch, wobei die maßstabgetreuen Schinkenbeine, weil Essen symbolisierend, so menschlich sind wie die Schweinsköpfe, für die sogar ein Bett gerichtet ist – oder die Ziegenköpfe aus alten Fahrradsätteln, listig aus den Sprungfedern blickend.

Nadine Elda Rosani erschafft Skulpturen mit Spalten und Falten

Nadine Elda Rosani zwängt dem Material Holz bei der Bearbeitung nicht ihren unbedingten Willen auf. Nichts wird glatt gebürstet, eingeebnet. Vielmehr arbeitet sie mit den Unvollkommenheiten dieses Werkstoffs, der auch nach Jahren noch lebendig ist, sich je nach Feuchte verändert. Risse werden breiter, schmaler – die Luftfeuchtigkeit beeinflusst Spalten und Fugen. Diese Eigenwilligkeit zähmt die Künstlerin nur als Momentaufnahme. Unzulänglichkeiten im Holz werden zu gewollten Unzulänglichkeiten der Figur.

So läuft ein Riss senkrecht über den Bauch einer alten Frau. Ist es eine Operationsnarbe? Ein fehlender Arm, ein verkrüppeltes Bein: Das Holz gab Verletzungen vor, die den Menschen zu einem Invaliden machen. Besonders eindrucksvoll sind Rosanis „Alte Frauen“. Nackt, in Originalgröße stehen sie leicht gebückt, mit verhärmtem oder müdem Gesichtsausdruck, alles ist irgendwie faltig, hängend, allzu menschlich. Zwei Männerbüsten: Die Herren diskutieren, zeigen mit Fingern und sind so lebendig, dass ihre Worte fast zu hören sind. Bei einem der beiden scheint bereits die Stirn aufzuplatzen und das Hirn nach außen zu dringen. Die drei ausgestellten Frauenbüsten sind das Gegenteil. Die Künstlerin nennt sie „Drei Zustände der Glückseligkeit“, doch davon ist nichts zu sehen. Ihre Gesichter sind maskenhaft gleich, die Handhaltungen sind negativ deutbar. Abweisende Gleichgültigkeit zeigt diese Mimik, diese Gestik.

Die Terranauten leben in ihrer eigenen Blase

Mit den „Terranauten“ und den „Nerd Heads“ im Eingangsbereich und im Kabinett nimmt Nadine Elda Rosani fröhlich und humorvoll menschliche Eigenheiten aufs Korn. Die Terranauten haben ihren Kopf unter einem Helm versteckt, leben dort in ihrer eigenen Blase, lassen nichts an sich heran. Die Nerds wiederum tragen als Kopf ihre Vorliebe zur Schau: Fußball, Bürger, Benzinkanister: Jede Leidenschaft wird überdeutlich sichtbar gemacht. Die hölzernen Schinkenbeine im Atelier erinnern als Erstes an spanische Wohnzimmer, wo der Jamon nur mit einem Tuch abgedeckt im Wohnzimmer auf Hungrige mit Messer wartet. Die Künstlerin zeigt an den Schnittstellen jedoch weitere Möglichkeiten der Verarbeitung.

Icon Vergrößern Nadine Elda Rosanis „Terranauten“ leben in ihrer eigenen Blase Foto: Romi Löbhard Icon Schließen Schließen Nadine Elda Rosanis „Terranauten“ leben in ihrer eigenen Blase Foto: Romi Löbhard

Wie gut die von Kuratorin Dr. Silvia Dobler angebotene Kunstvermittlung bei Kindern ankommt, konnte beim Pressebesuch erlebt werden. Erste und zweite Klasse aus dem Landheim waren mit Lehrerinnen zum Studio spaziert. Sehr aufmerksam lauschten sie den Erklärungen der Kuratorin, stellten Fragen, entdeckten Skurriles. So steckte im verletzten Bein einer Figur eine Schraube. War es nur zur Stabilität des Holzes oder war es doch die Schraube eines Chirurgen? Auch wurde den jüngsten Schulkindern schnell klar, dass eine Figur ohne Risse einfach langweilig ausschaut. Besondere Begeisterung lösten die Nerd Heads aus.

Abschließend durften die Kinder selbst künstlerisch tätig werden. Von Dobler bekamen sie bunte Knetmasse aus Bienenwachs und formten damit ihre ganz eigenen Terranauten – der Terracane war besonders beliebtes Objekt. Vor dem Rückweg zum Landheim gab es eine kleine Ausstellung des Geschaffenen – für die Kleinen vom benachbarten Kindergarten.

„alles menschlich“ Holzskulpturen von Nadine Elda Rosani im Studio Rose in Schondorf, Bahnhofstraße 35; Öffnungszeiten bis Sonntag, 6. April, Mittwoch und Donnerstag 16 bis 18 Uhr, Freitag bis Sonntag 15 bis 18 Uhr. Es ist ein Katalog zur Schau erschienen.

Am Sonntag 30. März, um 20 Uhr konzertiert das Trio Nautico mit Gitarre, Saxofon und Kontrabass Klassik-Crossover. Am Sonntag, 6. April, um 17 Uhr gibt es unter dem Titel „Die Macht des Träumens“ eine Lesung mit Frank Raki.