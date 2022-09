Ortsumfahrung für Schondorf wird erneut diskutiert

Die Verkehrsbelastung in Schondorf ist hoch. Es gibt Befürworter und Gegner einer Ortsumfahrung. Der Bürgermeister stimmt einem Vorschlag von Ratsmitglied Luzius Kloker zu.

Die Verkehrsbelastung beschäftigt die Schondorfer seit vielen Jahren. Wie kürzlich von unserer Redaktion berichtet, gab es bei der Klausurtagung des Gemeinderats eine Probeabstimmung zum Thema Ortsumfahrung, bei der sich keine Mehrheit dafür fand.

Aufgrund der Berichterstattung forderte Luzius Kloker (Grüne) in der jüngsten Sitzung, dass sich der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung noch einmal damit befassen solle. „Das Thema kocht immer wieder hoch. Wir sollten das Thema angreifen oder beenden durch einen Ratsbeschluss.“ Dass solch ein Beschluss dazu führe, dass die Debatte ende, da sei er skeptisch, äußerte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne). Er sei aber bereit eine Grundsatzabstimmung in öffentlicher Sitzung durchzuführen.

Schondorfs Ratsmitglieder sollen sich öffentlich positionieren

Zu den Befürwortern einer Umgehung, die am besten erst hinter Utting wieder auf die Staatsstraße führen sollte, gehört Rainer Jünger (CSU). Er beklagte in der Sitzung, dass im Dorf „viele Mythen und veraltete Informationen“ im Umlauf seien und forderte „eine sachliche Analyse von pro und contra.“ Der Bürgermeister machte klar, dass er nicht bereit sei, Geld für einen Planer auszugeben, wenn es im Gemeinderat keinen mehrheitlichen Willen für eine Ortsumgehung gebe. Herrmann kündigte an, das Thema in einer der nächsten Sitzungen mit auf die Agenda zu nehmen. (chmü)

