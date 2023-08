Schondorf

vor 48 Min.

Parken und Tempolimit: In Schondorf sind die Anwohner gefragt

Plus Wo kann geparkt werden? Bürgermeister Herrmann will für mehrere Straßen in Schondorf gemeinsam mit den Anwohnern Lösungen finden.

Wie soll das Parken in mehreren Anliegerstraßen in Schondorf geregelt werden? Diese Frage war mit ein Grund, warum in der jüngsten Gemeinderatssitzung rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörer gekommen waren. Eine abschließende Antwort darauf erhielten sie nicht, aber die Botschaft, dass sich die Anwohnerschaft nach Möglichkeit selber auf Lösungen einigen soll, nach der sich dann der Gemeinderat richten wolle, wie Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) sagte.

So wurde es nach kurzer Diskussion auch mit jeweils einer Gegenstimme beschlossen. Als Diskussionsgrundlage für die Anwohnertreffen wurde festgelegt: Für den Steinwiesenweg soll sich im Prinzip bezüglich des Parkens nichts ändern, man wolle sich lediglich die Zufahrt von der Lindenstraße anschauen, um gegebenenfalls dort eine Verbesserung zu erreichen. Für die Straße Gartenäcker, die St.-Martin-Straße und den Wiesenweg solle über einen verkehrsberuhigten Bereich (gekennzeichnete Parkflächen und Schrittgeschwindigkeit) oder markierte ausgewählte Parkflächen mit besonderem Tempolimit (zum Beispiel 20 Stundenkilometer) gesprochen werden. Für die Bergstraße hielt Herrmann fest, dass dort bezüglich Parkflächen nichts zu veranlassen sei, dort sei ein Parkverbot anzuordnen.

