Ammersee

07:01 Uhr

Pfitzner-Denkmal in Schondorf nach Vandalismus verhüllt

Das beschmierte Denkmal für den umstrittenen Komponisten Hans Pfitzner in der Seeanlage Schondorf wurde verhüllt.

Plus Das Denkmal des Komponisten Hans Pfitzer in Schondorf ist nach einem Farbanschlag unter einer Hülle. So soll es jetzt weitergehen.

Von Christian Mühlhause

Ende August wurde das Denkmal des Komponisten Hans Pfitzner in der Schondorfer Seeanlage, wie berichtet, mit Farbe und der Botschaft „Nazi raus“ beschmiert. Als erste Maßnahme hat die Gemeinde das Denkmal, um das es seit Jahren kontroverse Debatten in und um Schondorf gibt, nach dem Anschlag verhüllt. Unsere Redaktion hat bei Bürgermeister Alexander Herrmann nachgefragt, wie es nun weitergeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen