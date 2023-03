Pfitzner-Denkmal: Schondorf will Professor zurate ziehen

Plus Einen angemessenen Text für das Pfitzner-Denkmal in Schondorf zu finden, ist eine Herausforderung. Jetzt soll ein örtlicher Wissenschaftler gefragt werden.

Wohl nicht zum letzten Mal ist es am Dienstagabend im Schondorfer Rathaus um die Frage gegangen, was auf dem Denkmal für den Komponisten Hans Pfitzner (1869-1949) in der Seeanlage künftig zu lesen sein soll. Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) hatte dem Kultur- und Veranstaltungsausschuss einen Vorschlag für einen künftigen Text an den beiden Edelstahltafeln vorgelegt. Zu einer abschließenden Entscheidung kam der Ausschuss aber nicht. Zunächst soll der Textvorschlag einem in Schondorf lebenden Professor für Kunst- und Medienwissenschaften vorgelegt werden.

Diesen Wissenschaftler, es handelt sich um Dr. Ralph Dobler, der an der Hochschule in München lehrt, hatte Rainer Jünger ( CSU) ins Spiel gebracht. In seiner Habilitationsschrift beschäftigte sich Dobler mit der medialen Inszenierung der faschistischen und nationalsozialistischen Diktaturen in Italien und Deutschland, er ist der Ehemann der Kuratorin des Studio Rose, Dr. Silvia Dobler. Diese Überlegung, einen externen Fachmann hinzuziehen, hatte zuvor auch schon der Bürgermeister geäußert. Jünger sagte, beim Thema Pfitzner begebe man sich immer in ein "Minenfeld".

Die Gegenrede zum Textvorschlag des Bürgermeisters lässt nicht lange auf sich warten

Tatsächlich ließ eine kritische Stellungnahme auf den Textvorschlag des Bürgermeisters nicht lange auf sich warten. Dieser lautete, wie unsere Redaktion bereits berichtete: "Pfitzner lebte von 1919 bis 1930 in Unterschondorf. Hier entstanden einige seiner bedeutendsten Kompositionen, wie beispielsweise die Kantate ,Von deutscher Seele'. Von Pfitzners nationalsozialistischen und antisemitischen Äußerungen distanziert sich der Gemeinderat entschieden und verurteilt jede Form von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Diese Tafel soll helfen, die Geschichte in ihrer Gesamtheit nicht zu vergessen und davor warnen, sich, wie Pfitzner, als Nutznießer von einem totalitären System vereinnahmen zu lassen." Eine Leserin bemängelte daraufhin, ein solcher Text würde in der Zukunft weitere Fragen aufwerfen, und sie plädierte für eine kurze Erklärung etwa dergestalt: "Das Denkmal steht für das kompositorische Werk Pfitzners, nicht für seine nationalsozialistische Gesinnung."

Die Grünen würden das Pfitzner-Denkmal lieber verschwinden lassen

Für eine solche Formulierung bekundete sogar Rudi Hoffmann (Grüne) eine gewisse Sympathie, obwohl er nochmals klarstellte, "jeder Euro für dieses Denkmal ist falsch investiert". Statt die Erinnerungsstätte zu renovieren, sollte sie beseitigt werden. Hoffmann störte vor allem auch die Passage, dass sich der Gemeinderat von Pfitzners Weltanschauung distanziere. Er fühle sich schon autorisiert, in einem Text für die ganze Gemeinde Schondorf zu sprechen, meinte Hoffmann. Ähnlich äußerte sich seine Fraktionskollegin Helga Gall. Auch ihr wäre es lieber gewesen, das 1999 errichtete Denkmal abzubauen, auch deswegen, "da es nicht immer zu Schondorf gehört hat". Momentan befindet sich das Pfitzner-Denkmal auch nicht mehr in der Seeanlage. Nachdem es im Sommer beschmiert worden war, ließ es die Gemeinde abbauen und reinigen.

Bürgermeister Herrmann verwies freilich auf die Mehrheitsentscheidung, das Denkmal nicht zu beseitigen, sondern zu renovieren und mit einem neuen erläuternden Text zu versehen. In diesem Sinn verblieb der Ausschuss so, auf Grundlage des vorliegenden Textentwurfs mit Ralph Dobler in Kontakt zu treten und zu klären, "ob er sich vorstellen könne, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten", wie es Herrmann ausdrückte. Festgehalten wurde auch, anstelle vom "Gemeinderat" von der "Gemeinde Schondorf" zu sprechen.

