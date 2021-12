Plakate von Bürgerinitiative in Schondorf beschädigt

In der Nacht auf Dienstag sind in Schondorf Plakate der Bürgerinitiative „Freiwillig 30 km/h“ beschmiert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in Schondorf Banner der Bürgerinitiative „Freiwillig 30 km/h“ beschädigt worden. Demnach beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Plakate an der Uttinger Straße mit schwarzer Farbe und machte sie dadurch unkenntlich.

Der entstandene Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen am Ammersee unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (ak)