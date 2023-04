Polizei findet ein in Schondorf gestohlenes Fahrrad dank Ortungsgerät

Damit hat ein Dieb in Schondorf wohl nicht gerechnet: Dank eines Ortungsgeräts an einem Mountainbike kann die Polizei das gestohlene Rad schnell ausfindig machen.

Wenig Glück bei der Wahl des Fahrrades hatte ein Fahrraddieb am Mittwoch, als er am Bahnhof in Schondorf gegen 8 Uhr ein Mountainbike im Wert von rund 200 Euro entwendete. Noch am Vormittag meldete sich laut Polizeibericht der Eigentümer des Fahrrades telefonisch bei der Polizeiinspektion Dießen und teilte nicht nur den Diebstahl, sondern auch noch den aktuellen Standort des entwendeten Fahrrades mit.

Denn das Mountainbike ist mit einem Ortungsgerät versehen, sodass der Eigentümer, obwohl er nicht vor Ort war, erkennen konnte, dass sein Fahrrad gestohlen wurde.

Beamte der Polizeiinspektion Dießen fanden das Fahrrad laut Polizeibericht tatsächlich an der vom Eigentümer georteten Stelle. Sie konnten das Fahrrad sicherstellen und auch Hinweise auf einen Tatverdächtigen, einen 21-jährigen Dießener, gewinnen. (AZ)

