Sammersee-Festival in Schondorf setzt neue Akzente

Vergangenes Jahr fand das Sammersee-Festival in Schondorf auf dem Bolzplatz an der Bergstraße statt, heuer in der Seeanlage.

Plus Das Sammersee-Festival findet heuer an einem neuen Ort und mit Änderungen im Programm statt. Warum es diesmal nur einen Tag dauert.

Die Organisatoren des Sammersee-Festivals in Schondorf wollten heuer eigentlich pausieren. Die Energiekosten und die Inflation hätten ein zu großes finanzielles Risiko für eine zweitägige Veranstaltung dargestellt, sagt Organisatorin Leonie Schaffhauser. Nun findet die 16. Auflage der Veranstaltung doch statt. Warum, erklärt Schaffhauser im Gespräch mit unserer Redaktion. Es wird einiges anders sein als in den Vorjahren.

„Ohne Förderung ist so ein zweitägiges Festival ein enormes Risiko. Der Verband für Popkultur in Bayern, bei dem wir Mitglied sind, hat uns auf ein Förderprogramm hingewiesen, und wir haben uns Ende Juli spontan beworben“, sagt Schaffhauser. Kürzlich sei dann die Zusage gekommen. Bei den vorherigen Auflagen profitierten die Organisatoren – ein ehrenamtlich tätiges Team aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen – von Mitteln aus dem Programm „Neustart Kultur“ im Zuge der Corona-Krise. In seiner vergangenen Sitzung gab auch der Schondorfer Gemeinderat grünes Licht für die Veranstaltung.

