In der Seeanlage in Schondorf kann am Samstag wieder ausgelassen gefeiert werden. Beim Sammersee Festival spielen mehrere Bands. In der Vorbereitung mussten die Mitglieder des Sammersee-Vereins einen Schicksalsschlag verkraften, der Auswirkungen auf das Programm hat. Auch an anderer Stelle gibt es mit Blick auf die Zukunft noch Klärungsbedarf.

Christian Mühlhause