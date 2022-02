Schondorf: Betrunkener parkt Sackgasse zu und schläft im Auto

Ein betrunkener Mann parkt in Schondorf eine Sackgasse zu. Als die Polizei eintrifft, schläft der Mann hinterm Steuer seines Autos.

Kurioser Fall in Schondorf: Am frühen Samstagabend teilte ein mobiler Pflegedienst der Polizei mit, dass er nach einem Hausbesuch aus einer Sackgasse in Schondorf nicht mehr ausfahren kann, da ein Fahrzeug die Fahrbahn blockiert. Vor Ort traf die Streifenbesatzung auf einen 39-Jährigen. Wie sich herausstellte, war er stark alkoholisiert am Steuer seines Fahrzeugs eingeschlafen und musste durch die Streifenbesatzung geweckt werden.

Vermutlich wollte er in Schondorf seine dort wohnende Freundin besuchen. Nachdem er sich eigenständig nicht mehr auf beiden Beinen halten konnte und auch ein Alkoholtest nicht mehr möglich war, musste ein Rettungswagen den Mann zur Ausnüchterung in eine Klinik bringen. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Nach derzeitigen Kenntnisstand kam es auf der Fahrt nach Schondorf zu keinerlei Schadensereignissen. Dass der 39-Jährige gefahren ist, gilt laut Polizei als gesichert. Jetzt wird wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt gegen ihn ermittelt. (lt)

Lesen Sie dazu auch