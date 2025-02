Schondorf dampft den Bebauungsplan zugunsten des Kultlokals Kuba ein

Seit mehr als zehn Jahren laufen die Bemühungen des Pächters um bauliche Verbesserungen an der Kuba, einer Wirtschaft mit Kultstatus in Schondorf. Das Gebäude gehört der Gemeinde. Im Jahr 2022 schloss das Landratsamt Landsberg die Wirtschaft wegen baulicher Mängel sogar zeitweise, was eine Demonstration mit 250 Teilnehmern zur Folge hatte. Mit der Änderung des Bebauungsplans Ortsmitte will die Kommune die Voraussetzungen schaffen, damit bauliche Veränderungen möglich sind. Im April 2023 wurde der Entwurf vom Gemeinderat gebilligt, danach wurde es ruhig um das Vorhaben. Nun wurde der aktuelle Stand präsentiert. Die Planungen unterscheiden sich deutlich von den bisherigen. Das hat auch Auswirkungen auf das Restaurant „Schondorfer“ und ein Bauvorhaben in der Uttinger Straße 10. Vor allem die Planungen und Einwände der Deutschen Bahn haben zu Änderungen geführt.

