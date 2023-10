Schondorf

Schondorf erweitert den Schutz von Bäumen

In Schondorf sind Bäume ab einem Stammumfang von 80 Zentimetern auf einem Meter Höhe durch eine Baumschutzverordnung grundsätzlich unter Schutz gestellt.

Plus Seit 44 Jahren gibt es in Schondorf eine Baumschutzverordnung. Jetzt hat sie der Gemeinderat in einem wesentlichen Punkt geändert.

In Schondorf werden jetzt noch in größerem Umfang als bisher Bäume geschützt. Die vom Gemeinderat beschlossene Änderung der 1979 erstmals beschlossenen Baumschutzverordnung erweitert die Kategorien der zu schützenden Gehölze.

Schondorf ist die einzige Kommune im Landkreis Landsberg, die eine Baumschutzverordnung hat. Sie untersagt es, Bäume zu entfernen, zu zerstören und zu verändern, sofern diese einen Meter über dem Boden einen Stammumfang von mindestens 80 Zentimetern haben. Allerdings besteht die Möglichkeit, durch Ausnahmegewährungen Baumfällungen zu ermöglichen. Verbunden ist dies in der Regel mit der Auflage, eine Ersatzpflanzung vorzunehmen. Als mögliche Gründe für eine Ausnahme werden in der Verordnung das Allgemeinwohl, individuelle Härten, eine wegen eines Baums sehr eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit oder auch ein Baurecht genannt, ebenso, wenn ein Baum krank ist.

