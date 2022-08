Schondorf: Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Im Bereich Schondorf kommt es zu einer Welle an Anrufen falscher Polizeibeamter. Wie die unbekannten Täter dabei vorgehen.

Am Mittwoch und Donnerstag (24. und 25. August) ist es im Bereich Schondorf zu einer Welle an Anrufen falscher Polizeibeamter gekommen. Unter dem Vorwand laufender Ermittlungen versuchten die unbekannten Täter laut Polizei an Kontodaten und Kennwörter zu gelangen oder auch Zugriff auf den PC zu erhalten.

Zur Herausgabe entsprechender Daten kam es nicht, da alle Angerufenen die Masche erkannten und auflegten. Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, telefonisch persönliche Daten und Kennwörter herauszugeben oder auch auf Anweisung Wertgegenstände oder Bargeld zu hinterlegen oder zu übergeben. Bei Fragen steht die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zur Verfügung. (AK)

