Schondorf: Radfahrerin fährt in Einbahnstraße in falsche Richtung - Unfall

Eine Radfahrerin fährt in Schondorf entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße. Sie wird von einem Auto erfasst.

Unfall in Schondorf: Eine 64 Jahre alte Touristin ist am Samstag (10. September) gegen 13.20 Uhr mit einem Fahrrad die Seestraße in südlicher Richtung, entgegengesetzt der Einbahnstraße, gefahren. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Zur gleichen Zeit befuhr ein 76-jähriger Autofahrer die Bahnhofstraße. An der Einmündung zur Seestraße verringerte der Mann laut Polizei seine Geschwindigkeit erheblich, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr verhindern. Die Radfahrerin stürzte und erlitt eine Gehirnerschütterung. (AZ)

