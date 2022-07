Schondorf

12.07.2022

Schondorf: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Die Polizei berichtet von einer tätlichen Auseinandersetzung am Bahnhof in Schondorf.

Am Bahnhof in Schondorf geraten zwei Männer in Streit. Ein Beteiligter muss ins Krankenhaus.

Themen folgen