Schondorf: Unfall bei Einkaufsmärkten sorgt für Staus

Zwischen Schondorf und Greifenberg ereignet sich am Montagabend ein Unfall. Das sorgt für Behinderungen im Feierabendverkehr.

Im abendlichen Berufsverkehr hat es am Montagabend im Gemeindebereich Schondorf Verzögerungen gegeben. Grund war ein Unfall, der sich gegen 16.55 Uhr im Bereich Aumühle an der Zufahrt zu den dortigen Einkaufsmärkten ereignet hat.

Laut Polizei wollte ein 84 Jahre alter Uttinger mit seinem Auto vom dortigen Kundenparkplatz nach links auf die Staatsstraße 2055 in Richtung Süden abbiegen. Dabei übersah er aber den Richtung Norden fahrenden Wagen eines 70-jährigen Dießeners. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird mit etwa 20.000 Euro angegeben. Im Einsatz war auch die Feuerwehr. Ihren Angaben zufolge musste die Staatsstraße in diesem Bereich kurzzeitig gesperrt werden. (lt)