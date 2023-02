Schondorfer Bahnhof soll zum Solarkraftwerk werden

In Schondorf sollen weitere gemeindliche Immobilien für die Stromerzeugung mobilisiert werden. Der Gemeinderat nimmt dabei auch ein Baudenkmal in den Blick.

Mehr Sonnenstrom als bisher soll auf Dächern der Liegenschaften der Gemeinde Schondorf erzeugt werden. Einen entsprechenden Antrag der Grünen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Grundsatz einstimmig befürwortet. Geteilt waren die Meinungen jedoch bei der Frage, ob dies auch auf dem Dach des Bahnhofsgebäudes geschehen solle, denn beim Bahnhof handelt es sich um ein Baudenkmal.

Schon vor einigen Monaten hatte sich Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) aus seiner eigenen Fraktion anhören müssen, dass die Gemeinde sich stärker ins Zeug legen müsse, um selbst Energie zu erzeugen, vor allem mittels Photovoltaik. Nun legten die Grünen dazu einen Antrag vor. Demnach solle die Verwaltung beauftragt werden, mit der Lena Service GmbH und der VR-Bürgerenergie Kontakt aufzunehmen mit dem Ziel, auf weiteren gemeindlichen Immobilien Photovoltaikanlagen zu errichten. Ganz konkret fordert der Antrag auch zu prüfen, ob eine solche Anlage auf dem Dach des Bahnhofs installiert werden kann. Mit der VR-Bürgerenergie hatte die Gemeinde bereits auf dem Dach der Sporthalle eine Photovoltaikanlage errichten lassen.

Photovoltaikanlagen: Bürgermeister führt bereits Gespräche

Er sei an dem Thema bereits dran, erwiderte Bürgermeister Herrmann. Als vor zwei Wochen Vertreter des Landesamts für Denkmalpflege in Schondorf waren, habe er auch darum gebeten zu prüfen, ob es möglich wäre, eine Photovoltaikanlage auf dem Bahnhof (zum Beispiel auf dem Dach der Sommerhalle) zu errichten. Mit dem Vorstand der VR-Bürgerenergie habe er aber darüber gesprochen, auf dem 2018 sanierten Dach eines Gemeindewohnhauses am Griesfeld tätig zu werden. Auch das Dach der künftigen Kindertagesstätte wäre eine Möglichkeit, um Sonnenstrom zu erzeugen, so Herrmann weiter.

An einer Photovoltaikanlage auf dem Bahnhof fand Michael Deininger (Grüne) vor allem reizvoll, dass damit die Möglichkeit für einen Inselbetrieb geschaffen werden könne, um Bahnhof und Rathaus und die Sirene autark mit Elektrizität zu versorgen.

Wolfgang Schraml (FWS) äußert an einer Forderung der Grünen Kritik

Kritisch äußerte sich hingegen Wolfgang Schraml (FWS): "Auf einem denkmalgeschützten Gebäude sollten wir zuallerletzt eine Photovoltaikanlage bauen", wandte er ein. Er stimmte zwar wie alle anderen am Ratstisch für die Forderung aus dem Grünen-Antrag, weitere Liegenschaften der Gemeinde mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Zusammen mit drei weiteren Gemeinderatsmitgliedern stimmte er aber gegen ein solches Solarkraftwerk auf dem Bahnhof.

